В рамках специальной военной операции России на Украине удалось сломить хребет местным неонацистам. Наши войска недавно полностью освободили город Мариуполь, относящийся к исторической территории Донецкой области.
Последним оплотом сопротивления преступных полчищ был металлургический комбинат "Азовсталь". Однако скрывающиеся там бандиты сдались российским войскам. Эксклюзивные кадры с места событий опубликовал телеканал RT.
Военкор Валентин Горшенин спустился в логово неонацистов, чтобы показать чуткие кадры развалин промзоны. Корреспондент подчеркнул, что система катакомб "Азовстали" выстроена таким образом, что местные преступные военные формирования могли сидеть там годами, пополняя запасы.