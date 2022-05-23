Пока Армия России успешно выполняет поставленные перед ней задачи в рамках специальное военной операции по обеспечению безопасности мирных жителей ДНР и ЛНР, отечественные дипломаты прикладывают большие усилия для скорейшего урегулирования кризисной ситуации. Меж тем, сама Украина затягивает переговорный процесс, выдвигая все новые абсурдные условия.
Представители Москвы и Киева встречались уже несколько раз, однако существенных вопросов относительно спецоперации делегации двух стран решить не смогли. Переговорный процесс по итогу был остановлен Незалежной. Украинские дипломаты и сегодня не хотят возобновлять диалог, подвергая опасности бойцов ВСУ.
Более того, даже Запад, неоднократно бросавший подконтрольную ему киевскую администрацию на произвол судьбы, настаивает на прекращении огня. Однако Украина отказывается выполнять эти требования.
В интервью Reuters советник руководителя офиса главы Незалежной Михаил Подоляк даже назвал странными призывы западных стран. Как сообщает телеканал "360", чиновник подчеркнул, что Украина отрицательно относится к нахождению Армии России на своей территории.
По данным телеканала "Царьград", он выдвинул нашей стране новые условия для возобновления диалога. По его словам, дипломаты смогут сесть за стол переговоров, только если Москва согласится на вывод войск.