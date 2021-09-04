Бросивший детей на престарелую жену Галкин сбежал в лес

Максим Галкин выложил новое видео в свой "Инстаграм" с Лизой и Гарри.



Максим Галкин часто балует своих подписчиков в социальных сетях трогательными видео со своими детьми. На этот раз юморист поделился кадрами с рыбалки, куда Лизу и Гарри свозила Кристина Орбакайте, ее муж Михаил Земцов и их дочь Клава.

По его словам, пока он снимался в лесу в новом шоу, малыши проводили время с 72-летней матерью. "Все были в восторге. Правда, Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось", – подписал пост телеведущий.

На видео дети и взрослые стоят на пирсе вместе с удочками и ждут улов. В кадр попала мама близнецов Алла Пугачева.

Видео Максима Галкина, как и всегда, набрало огромное количество лайков и комментариев. Большинство подписчиков подчеркнули, что Лиза и Гарри, несмотря на звездных родителей, очень простые, веселые и настоящие. Поклонники были рады увидеть, что у наследников Примадонны получается все, даже рыбалка. Один из фолловеров пошутил, что под мостом, наверное, сидит сам Галкин и подсаживает на крючок рыбу.