Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

В "Крокус Сити Холле" состоялся концерт "Подарок для Аллы", приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что самой именинницы на мероприятии не было, ее хиты исполнили Дима Билан, группировка "Ленинград", Максим Галкин и многие другие.