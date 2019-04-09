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Апрель 9, 2019
просмотры: 123

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

567

В "Крокус Сити Холле" состоялся концерт "Подарок для Аллы", приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что самой именинницы на мероприятии не было, ее хиты исполнили Дима Билан, группировка "Ленинград", Максим Галкин и многие другие.

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