"Зубки режутся": младший сын вгрызся в сумку Рудковской

Продюсер показала прогулку с наследником Арсением. На кадрах малыш стоит в коляске и грызет мамину сумку. "Зубки режутся… Мамины сумки в ход пошли", – прокомментировала ролик Яна Рудковская.
Многие подписчики осудили звездную блондинку за такое беспечное обращение с ребенком. "В ручках от сумки много микробов", "Ощущение такое, что держишь соседского малыша", – высказались фолловеры. Верные же поклонники пожелали знаменитой семье здоровья и процветания.
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