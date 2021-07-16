"Девочка-мед": Кудрявцева похвасталась своей малышкой

50-летняя телеведущая является молодой мамой – ее дочери Марии еще не исполнилось трех лет. Любящая мать пребывает в восторге от своей очаровательной наследницы и время от время делится кадрами с девочкой в своем инстаграм-аккаунте – такой контент всегда вызывает восхищенные отзывы подписчиков. Накануне Лера Кудрявцева опубликовала два новых забавных видео с Машенькой.
В роликах рассудительная малышка беседует со своими знаменитыми родителями, демонстрируя свой широкий кругозор и хорошо развитую речь. На одном видео девочка рассказывает, как спрячет маму от дождя, если на небе появится тучка, а на другом предлагает родительнице вылечить головную боль, приложив ко лбу холодное яйцо.
"Мое сокровище, моя любовь, мои хитрые щеки, мой профессор," – написала восхищенная мать.
Подписчики телеведущей разделили ее восторги. Забавные умозаключения девочки и ее смешная речь вызвали множество комплиментов в том числе от звездных коллег Кудрявцевой. Люди написали:
"Какая умная малышка" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Девочка-мед", "И в кого она такой профессор сладкий?", "Что это за чудо цветочек ! я аж по 2 раза пересмотрела ! Просто невероятно сладкая девочка", "Какой славный ребенок, всё время хочется ее слушать".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что поклонников Леры Кудрявцевой озадачили кровавые щечки ее дочери.
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