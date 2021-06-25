Кровавые щеки дочери Леры Кудрявцевой вызвали споры

Телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников свежим фото дочери. Особенное внимание привлекли ее щеки.

Лера Кудрявцева опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором показала дочь Машу. В тексте публикации телеведущая порассуждала о знойной жаре, которая стоит в Москве уже который день подряд.

Кудрявцева призналась, что для нее это непереносимая погода и отметила, что чувствует себя комфортнее на десять градусов ниже.

"Аномальная Жара в Москве. Не знаю, кто любит ее. Мне всегда комфортно 24-25", – написала Лера.

Поклонники поддержали телеведущую. Многие отметили, что тоже не переносят жару. Фанаты 50-летней звезды отметили, что ее дочь растет настоящей красавицей. На новом снимке дочка Леры Кудрявцевой Маша предстала с кроваво красными щеками. Вся нижняя часть лица девочки была залита сладким соком арбуза, дольку которого довольная девочка держала в руках.

"Какие сладкие щечки"; "Девчушка красавица"; "Ох, от женихов отбоя не будет", – написали поклонники.

Фото вызвало жаркие споры между теми, кто любит жару и теми, кто терпеть ее не может, как и Лера.

Отметим, что дочь Маша родилась у Леры Кудрявцевой, когда ей было 47 лет. Отцом стал хоккеист Игорь Макаров, который младше Кудрявцевой на 16 лет. Мария стала вторым ребенком для Леры Кудрявцевой. У теледивы также есть 31-летний сын Жан, рожденный в первом браке Леры с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.