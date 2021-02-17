Пятилетняя дочь Климовой потрясла народ

В личном блоге актриса показала, как ее пятилетняя дочь учится играть на фортепиано. Девочка сидит за инструментом, нажимает на клавиши и напевает себе под нос ноты. "До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до..." – бормочет маленькая Белла.
Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей от разных мужчин. Старшая дочь Елизавета появилась в браке с предпринимателем Ильей Хорошиловым. Вторым супругом актрисы стал коллега Игорь Петренко. В этом браке у артистки родились двое мальчиков – Матвей и Корней.
Третьим мужем Екатерины Климовой также стал коллега. С актером Гелой Месхи звезда прожила недолго – всего четыре года. По словам артистки, причиной развода стал напряженный график, из-за которого она не могла уделять времени супругу в достаточном количестве.
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