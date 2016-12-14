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Екатерина Александровна Климова

актриса театра и кино
Екатерина Александровна Климова
  • Дата рождения: 24 января 1978
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Игорь Петренко
  • Дети: Елизавета Хорошилова

Екатерина родилась 24 января 1978 года в Москве.

После школы Екатерина поступила на подготовительные курсы во ВГИК. В 1999 году окончила высшее театральное училище им. М.С. Щепкина с красным дипломом (актерский факультет, мастерская Н.Н. Афонина). Режиссер Борис Морозов предложил ей роль Дездемоны в спектакле "Отелло", который ставили в Центральном академическом театре Российской армии.

Дебют Климовой в кинематографе состоялся в 2001 году - она снялась в эпизодической роли Жанны д’Альбре в трагикомической фантасмагории Карена Шахназарова "Яды, или Всемирная история отравлений".

Первую большую роль 23-летняя актриса получила в авантюрно-криминальном телесериале "Игры в подкидного", изобиловавшем эротическими сценами.

Климова играла в фильмах "Грозовые ворота" и "Антикиллер Д. К.", в сериалах "Бедная Настя", "Побег", "Точка кипения". Одной из самых запоминающихся в исполнении Климовой стала роль медсестры Нины Поляковой в дилогии "Мы из будущего".

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