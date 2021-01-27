Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Среда
27 января
Лента новостей
17:31
16-летний сын вырос копией Золотухина
17:20
Философ Дугин сообщил о распаде Украины: Этот процесс неостановим
17:13
"Ты меня бесишь": известная актриса заявила об отвращении к Собчак
17:08
Подписал без всяких условий: как Путину удалось уговорить Байдена на ДСНВ
16:57
Родившая от Золотухина любовница потеряла связь с сыном актера
16:52
Набрала 18 килограммов: звезда "Сватов" Кошмал рассказала о беременности
16:35
На президента США Джо Байдена завели уголовное дело на Украине
16:21
Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы
16:13
"Как внучка с дедом": появившийся с молодой женой Логинов оказался в центре внимания
16:05
Путин на форуме в Давосе: Нужно избежать превращения мира в мрачную антиутопию
16:03
Вдова Грачевского отказалась решать вопрос с наследством
16:01
"Непростое решение": Малахов рассказал о странных пристрастиях сына
15:48
Отрезал без предупреждения: растолстевшая Гузеева лишилась части себя
15:34
Не смогла принять: жена ушла от сменившей пол известной актрисы
15:29
Путин предупредил о гибели цивилизации в случае глобального конфликта
15:15
Они вместе давно: агент раскрыл правду о прилюдных ласках Прилучного и Брутян
14:56
Умер актер сериала "Молодежка": подробности
14:56
"Мне нужен человек": Вдова Караченцова рассказала о богатых ухажерах
14:49
Политолог Алесин: Запад потерял рычаги давления на Лукашенко
14:47
Рудковскую приложили из-за фото сыновей
14:36
Любовница запретила Золотухину бросать жену: Там были большие проблемы
14:30
Слабоумие и галлюцинации: врач дал прогноз на состояние госпитализированного Алибасова
14:24
Слесаря Шереметьево задержали за глупую шутку
14:16
Песков об итогах разговора Путина и Байдена: Условий для перезагрузки отношений России и США нет
14:14
В военной части под Москвой обрушилась крыша
14:14
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной
14:08
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
13:59
"Его грохнул бывший с новым любовником": друг назвал участников смертельной гей-оргии Шевчука
13:53
Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
13:49
"Отмирают ткани мозга": Алибасов не пришел на суд по квартире из-за угрозы стать овощем
13:45
"Просто взяла и воткнула": солист Мариинки чудом уцелел после нападения жены с ножом
13:42
"Все-таки вместе": Павел Прилучный нежно поцеловал партнершу по сериалу
13:24
Россиянка озолотилась после жалобы на ржавую воду из-под крана
13:24
Господи, помилуй: заплывший глаз и огромная гематома покалеченного Мерзликина шокировали народ
13:12
В Польше указали на "признаки шизофрении" в политике Байдена
13:11
Володин о продлении ДСНВ: Решение, важное для всего мира
13:00
Вдова обнародовала предсмертные рисунки покончившего с собой Шаляпина
12:48
Наняла детективов, отняла квартиру: скандальные подробности раздела имущества Пелагеи
12:29
Политик Царев о причинах падения рейтинга Зеленского: Стал клоном Порошенко
12:28
"Остался в переходном возрасте": бывшая девушка об отношениях с Давидом Манукяном
12:28
"Иначе я улетаю обратно": Взбешенная Милла Йовович поставила мужу ультиматум
12:26
Фигуристка Волосожар ждет второго ребенка
12:18
В Москве на ходу загорелся автобус
12:07
Пытавшего забить учительницу молотком школьника освободили от ответственности
12:00
"Муж не хочет продолжать отношения": Слуцкая умоляет не втягивать ребенка в разборки при разводе
11:59
Очень страдал: как сериал "Не родись красивой" навредил Добронравову
11:53
Под Москвой у любовной пары нашли 47 свертков с наркотиками
11:51
"Я давно хотел попробовать что-то новое": партнер о связи с Кудрявцевой
11:41
В Москве нарушитель ПДД умер в машине ДПС
11:35
"Бутузики": Галкин показал маленьких детей за рулем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова без белья предложила Стоцкой и Славе полизать ее
"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии
Путин о "дворце" в Геленджике: Представился случай промыть гражданам мозги
Страшный антисемит и плохие отношения с Польшей: как Пугачева влияла на выстраивание идеологии СССР
"Неприятно и неуважительно": Плющенко крупно опозорился в Большом театре
Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной
Шоу-бизнес
Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых актрис современной России. Однако своей главной ролью звезда считает материнство. У знаменитости четверо детей – две дочери и два сына.
прочитано 645 раз

Артистка рано начала пользоваться популярностью у противоположного пола. В 15 лет девушка уже встретила своего будущего первого мужа. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы в 2002 году родилась дочь Елизавета.

ПО ТЕМЕ

"Он не может дышать": сыновья Климовой устроили драку

 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Вторым супругом Екатерины Климовой стал Игорь Петренко, с которым она познакомилась во время съемок сериала "Лучший город Земли". Штамп в паспорте не помешал артистке в 2003 году закрутить роман с партнером по съемочной площадке. Эту пару многие считали идеальной и верили в то, что союз заключен на небесах – настолько гармонично супруги смотрелись вместе. От Игоря Петренко у звезды двое сыновей: Матвей появился в 2006-м, а Корней – в 2008-м.

Увы, и этот брак распался. Бывшим возлюбленным даже пришлось просить прощения у поклонников за то, что они не оправдали их ожиданий и развелись. Впрочем, очень скоро оба нашли свое счастье в других людях.

Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова вышла за коллегу, актера Гелу Месхи. В 2015 году у пары родилась дочь, которую назвали Белла. Однако уже через четыре года артистка подала на развод. При этом она не отрицает, что, возможно, в будущем у этой любви возможно продолжение.

Стоит отметить, что Екатерине Климовой удалось сохранить теплые отношения со всеми своими бывшими мужьями. Артистка не препятствует общению детей с отцами и даже всячески этому способствует.

В недавнем интервью звезда отметила, что с возрастом начала ценить каждые моменты, проведенные с детьми. "Сейчас, когда всего понемножку я добилась в жизни, есть какое-то успокоение, и уже хочешь этого материнства в полной мере: каждый шаг детей, каждый день, все победы, все успехи – не пропустить ничего", – говорит Екатерина Климова.

Многие поклонники спрашивают, как она справляется с четырьмя детьми. Как оказалось, часто артистка просто предпочитает не вмешиваться в их дела, не пытается решить конфликты и дает свободу. "У нас же они сами друг друга воспитывают, сами себе и тумаки первые ставят, и первые какие-то искренние доверительные разговоры ведут. Такая стайка", – говорит Екатерина Климова.

Фото: instagram.com/klimovagram

Старшей дочери актрисы Елизавета Хорошилова в 2021 году исполнится 19 лет. Девушка год назад окончила Ломоносовскую школу и поступила на журфак МГУ. Студентка никогда не стремилась пойти по стопам матери, несмотря на то, что увлекается игрой на гитаре и даже принимает участие в театральных постановках. Девушка ведет собственную страничку в "Инстаграм", где делится своими фотографиями. Подписчики отмечают, что Лиза невероятно похожа на мать.

Фото: instagram.com/klimovagram

Матвей и Корней уже подростки и много времени проводят вместе. По словам актрисы, из-за маленькой разницы в возрасте ребята хорошо ладят между собой.

"Пацаны же очень дружны, у них друг с другом неразрывная связь: в свои 12 и 14 они уже достаточно взрослые и не претендуют на то, чтобы я с ними нянчилась, читала сказки вслух, у них свои игры и друзья", – говорит Екатерина Климова.

Мальчики учатся в Ломоносовской школе, увлекаются спортом. Например, ребята стараются не пропускать бои Хабиба Нурмагомедова.

Фото: instagram.com/klimovagram

Младшей наследнице Екатерины Климовой скоро исполнится шесть лет. Девочка уже умеет читать и писать. Периодически она наряжает маму в самодельные наряды из бумаги и обожает делать родительнице забавные прически.

"Белле, когда есть время и возможность, я, конечно, читаю сказки или рассказываю. Мы с ней любим петь и танцевать вместе", – поделилась Екатерина Климова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 27 января 2021, 16:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Путин на форуме в Давосе: Нужно избежать превращения мира в мрачную антиутопию
На президента США Джо Байдена завели уголовное дело на Украине
Путин предупредил о гибели цивилизации в случае глобального конфликта
Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич

Шоу-бизнес

"Его грохнул бывший с новым любовником": друг назвал участников смертельной гей-оргии Шевчука
"Отмирают ткани мозга": Алибасов не пришел на суд по квартире из-за угрозы стать овощем
"Просто взяла и воткнула": солист Мариинки чудом уцелел после нападения жены с ножом
"Все-таки вместе": Павел Прилучный нежно поцеловал партнершу по сериалу

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Сериалы

Набрала 18 килограммов: звезда "Сватов" Кошмал рассказала о беременности

Материнство доставляет удовольствие актрисе
Шоу-бизнес

16-летний сын вырос копией Золотухина

Юноша появился на публике

Сериалы

Умер актер сериала "Молодежка": подробности

Близки звезды прокомментировали тревожные вести
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: заплывший глаз и огромная гематома покалеченного Мерзликина шокировали народ

Актер получил производственную травму

Гороскоп

Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 27 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 25 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+