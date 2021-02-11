Лукашенко прервал выступление из-за сильного кашля: Зараза опять ко мне пришла

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.



— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.



После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju