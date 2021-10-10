Скрылась с места аварии: кадры страшного ДТП с участием Собчак

Трагедия произошла 9 октября. Такси с теледивой совершило лобовое столкновение с другим автомобилем по пути из Адлера в Красную Поляну. По имеющимся данным, от полученных травм погибла одна пассажирка, еще два человека пострадали.
По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, авария случилась около 21:00 9 октября на трассе Адлер — "Альпика-Сервис". За рулем "Мерседеса", в котором ехала Ксения Собчак, был 40-летний водитель. Он вылетел на встречку для обгона и столкнулся с "Фольксвагеном".
В свою очередь последний врезался в микроавтобус. Водитель такси рассказал, что звезда уехала с места ДТП после произошедшего, чтобы попасть в аэропорт. Вместе с ней покинули место аварии еще два пассажира. По имеющейся информации, знаменитость находилась в Сочи в качестве ведущей.
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