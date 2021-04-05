Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

Накануне состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных мероприятий года. Победители были выбраны открытым голосованием.

Грандиозная церемония, лучшие ведущие, шикарные костюмы и невероятный размах – всем этим четвертого апреля не уставали восхищаться присутствующие. На вечеринке, кажется, собрались все самые яркие звезды отечественной эстрады.

Топ самых неожиданных появлений возглавила Ксения Собчак. Ведущая появилась на церемонии в обтягивающем темном боди и полностью прозрачном зеленоватом сияющем платье. Образ завершили бирюзово-коричневые лодочки и широкий кожаный пояс на талии дивы. Сменив наряд на более скромный, она с радостью поздравила всех победителей. Так, Анет Сайт получила премию в номинации "Саундтрек года". Им стала песня "Слезы".

Не так давно Егор Крид решился на смену имиджа и с тех пор стал совершенно неузнаваемым даже для поклонников. Темные волосы, черный трендовый спортивный костюм с капюшоном и долгожданная победа. Вместе с Нюшей он забрал премию в номинации "Коллаборация года".

Все юные пользователи активно отслеживали участие Дани Милохина в грандиозном событии и не прогадали. Кожаная куртка, темные ногти, обнаженный торс и невероятное количество цепей – восходящая звезда ворвалась на мероприятие и получила сразу две премии. Тиктокер стал "Трендсеттером года", а также вместе с Николаем Басковым получил заветную статуэтку за песню "Дико тусим".

Ни одно большое мероприятие сейчас не обходится без участия Моргенштерна. Рэпер появился весь в черном и не забыл завершить образ темными узкими очками. Ему присудили титул "Прорыв года".

Самой утонченной победительницей одной из главных церемоний года стала Полина Гагарина. Исполнительница облачилась в сверкающее красное мини-платье и выглядела великолепно. "Выбор Cosmo" просто не мог не пасть на нее.

Серебряное платье с шикарным плиссированным шлейфом, декольте и томный взгляд – одной из ведущих церемонии стала Ольга Бузова. Их тандем с Ксенией Собчак пришелся публике по душе, а трогательное общение с Филиппом Киркоровым только добавило церемонии особой атмосферы.

"Певцом года" стал исполнитель Jony, а "Певицей года" – Loboda. Премия "Песня года" была торжественно вручена певице Zivert, а "Альбом года" получили Artik & Asti.