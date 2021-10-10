Машина с Собчак попала в жуткую аварию: Есть погибшие

Авария случилась 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Телеведущая ехала на вип-такси "Майбах", которое в лобовую столкнулось с "Фольксвагеном".
К сожалению, пассажирка второго автомобиля умерла на месте происшествия от полученных травм. По имеющимся данным, Ксения Собчак в аварии не получила травм и улетела в тот же вечер из Сочи.
После ДТП легковой автомобиль задел проходящий мимо автобус. В настоящее время причины аварии и количество пострадавших уточняются. Так, различные травмы получили 28-летний водитель авто и вторая пассажирка, которой 30 лет.
В общественном транспорте находились десять человек, передает "Царьград". Среди них за медпомощью никто не обратился, сообщали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, ранее Ксения Собчак высказала свою позицию относительно крупного сбоя в работе сервисов Facebook. Она опровергла и высмеяла все "теории заговоров", которые пользователи Сети стали предполагать сразу после начала неполадок. Как писали "Дни.ру", теледива не раз высказывалась с насмешкой по поводу мнения Виктории Бони о "теориях заговора".
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