"Аллочка в лучах заката": Пугачева поразила игрой на рояле

Супруга модельера подарила наследникам Примадонны и юмориста торт и пирожные. Вечером гости и хозяева собрались в саду, где был поставлен рояль. Алла Пугачева решила порадовать их своим выступлением. Она сыграла на инструменте. "Импровизация для друзей, замечательный вечер!" – отметил Максим Галкин.
Гости одарили звезду аплодисментами и криками "Браво!". Поклонники же восхитились мастерством и красотой неувядающей Примадонны. "Боже, Спасибо за этот кайф!", "Алла восхищает", "Ну просто дива", – одарили комплиментами певицу.
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