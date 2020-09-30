"Пыхтит, старается": Тимати показал огромные успехи маленького сына

Счастливый отец признался, что мечтал подловить этот момент. В ролике малыш сам встает на ножки и уверенно идет по коридору. "Вперед, к новым целям, сын!" – пожелал наследнику певец.
В комментариях к посту рэпера Тимати его поздравили фолловеры: "Первые шаги это бесценно!", "Так держать, Ратмирка!", "Поздравляем от души вас и вашего сыночка!", "С такой поддержкой далеко пойдет!". "Пыхтит, старается, карапуз. Поздравляю!" – высказались подписчики артиста.
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