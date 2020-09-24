Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати

Анна Дарбицкая – любимый тату-мастер рэпера Тимати. Однако после расставания с Анастасией Решетовой певцу стали приписывать роман со своей знакомой.

Слухи поползли после того, как в инстаграм-аккаунте девушки появилась серия фотографий со звездным клиентом. Тату-мастер "13 by Black Star" подписала снимки максимально неоднозначно: "Теперь можно".

Свой пост Анна Дарбицкая дополнила смайликами в виде сердечек. Поклонники рэпера Тимати тут же забили тревогу. Все сошлись во мнении, что у Тимура Юнусова с подругой роман. К слову, девушка не раз заявляла о том, что Тимати – ее любимый клиент.

Некоторые пользователи порадовались за пару, но другие расписали, какая судьба ждет сексапильную блондинку, если она свяжет свою жизнь с музыкантом. Они отметили, что с ней будет то же самое ,что и с моделью Анастасией Решетовой, родившей музыканту сына. "Симона готовит дробовик", "Родишь ребенка и свободна, твоя очередь", – заявили фолловеры.

Примечательно, но были и те, кто не заподозрил между Анной Дарбицкой и рэпером Тимати никаких романтических отношений. "Да она имеет в виду, что раньше Настя не позволяла Тимуру фоткаться с девушками, а теперь вот можно уже", – высказался один из подписчиков тату-мастера.





Также известно, что Анна Дарбицкая имеет собственную студию косметологии и именной тату-салон. Она абсолютно финансово независимая девушка с квартирой в центре Москвы и шикарным автомобилем. Кроме того, она успешный блогер, который освещает мировую тату-индустрию.