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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

певец, актёр, предприниматель
Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)
  • Дата рождения: 15 августа 1983
  • Место рождения: Москва, Россия
  • Знак зодиака: Лев

Тимур Ильдарович Юнусов (тат. Тимур Илдар улы Юнусов, род. 15 августа 1983, Москва), более известный как Ти?мати — российский исполнитель, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, выпускник «Фабрики звёзд 4». Заслуженный артист Чеченской Республики (2014). Сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Snoop Dogg, Баста Раймс, Дидди и его группой Diddy – Dirty Money, Xzibit, Марио Уайнэнс (англ.)русск., Fat Joe, Ив, Крейг Дэвид, Тимбалэнд и Flo Rida.

«Welcome to St. Tropez (DJ Antoine Remix)» — сремикшированная швейцарским DJ Antoine версия песни «Welcome to St. Tropez» попала во многие российские чарты, чарты Европы, а также имеет более 133 миллионов просмотров на YouTube.

В июне 2012 года состоялся мировой релиз первого англоязычного альбома Тимати — «SWAGG». В тот же месяц вышел клип Тимати «ДавайДосвидания» совместно с участием таких рэперов, как L'One, ST, Nel, Jenee, 5 Плюх и Миша Крупин. Этот сингл был просмотрен на YouTube более 31,5 миллиона раз.

Видео

Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы

Раскрыт пол ребенка Тимати от его новой молодой любовницы
Стало известно, какого пола будет ребенок Тимати и Валентины Ивановой. Летом рэпер и его новая молодая любовница станут родителями.

Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности

Новая любовница Тимати впервые сделала заявление о своей беременности
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Девушка Тимати показала нестандартную реакцию рэпера на новость о пополнении

Девушка Тимати показала нестандартную реакцию рэпера на новость о пополнении
Валентина Иванова якобы "случайно" опубликовала личное видео в Сети. В светской хронике активно обсуждают новое возможное пополнение в семье известного российского рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова потеряла крупную сумму денег после смерти Яниса Тиммы
Многие звезды шоу-бизнеса терпят убытки в сфере предпринимательства. Как известно, для многих российских знаменитостей карьера на сцене становится лишь ступенькой к новым горизонтам, и после успеха в шоу-бизнесе они нередко пробуют свои силы в предпринимательстве.

Тимати и его новая любовница ждут ребенка: Знают только самые близкие

Тимати и его новая любовница ждут ребенка: Знают только самые близкие
Тимати и Валентина Иванова готовятся стать родителями. Как стало известно из источников, близких к артисту, малыш появится совсем скоро. Валентина недавно опубликовала в социальных сетях видео, на котором она демонстрирует кольцо с крупными бриллиантами на безымянном пальце.

Состоящий в отношениях Тимати засветился с известной разлучницей на модном курорте

Состоящий в отношениях Тимати засветился с известной разлучницей на модном курорте
Рэпер Тимати отдыхает в Арабских Эмиратах. Недавно рэпер Тимати, который состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой, засветился с известной разлучницей в Абу-Даби.

Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына

Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына
Мама известного рэпера Тимати прокомментировала слухи о возрасте его возлюбленной Валентины Ивановой. В последние месяцы поклонники начали подозревать, что модель скрывает свою истинную дату рождения, и это стало предметом обсуждения в соцсетях. Симона подтвердила эти подозрения, однако отметила, что не считает это чем-то злым или предосудительным.

41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял

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Тимати заявил о своих намерениях в вопросе личной жизни. После громкого расставания с Анастасией Решетовой, с которой он провел шесть лет, у исполнителя и бизнесмена было несколько мимолетных увлечений. Сейчас сердце Тимура принадлежит Валентине Ивановой, с которой он встречается уже более двух лет.

Несостоявшаяся свекровь сурово высказалась о Решетовой на фоне скандала с Алсу

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Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати

Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати
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