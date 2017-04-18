Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Тимур Ильдарович Юнусов (тат. Тимур Илдар улы Юнусов, род. 15 августа 1983, Москва), более известный как Ти?мати — российский исполнитель, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, выпускник «Фабрики звёзд 4». Заслуженный артист Чеченской Республики (2014). Сотрудничал с такими американскими исполнителями, как Snoop Dogg, Баста Раймс, Дидди и его группой Diddy – Dirty Money, Xzibit, Марио Уайнэнс (англ.)русск., Fat Joe, Ив, Крейг Дэвид, Тимбалэнд и Flo Rida.

«Welcome to St. Tropez (DJ Antoine Remix)» — сремикшированная швейцарским DJ Antoine версия песни «Welcome to St. Tropez» попала во многие российские чарты, чарты Европы, а также имеет более 133 миллионов просмотров на YouTube.

В июне 2012 года состоялся мировой релиз первого англоязычного альбома Тимати — «SWAGG». В тот же месяц вышел клип Тимати «ДавайДосвидания» совместно с участием таких рэперов, как L'One, ST, Nel, Jenee, 5 Плюх и Миша Крупин. Этот сингл был просмотрен на YouTube более 31,5 миллиона раз.