Россияне растаяли от танцев Галкина с дочерью

Максим Галкин поделился с поклонниками трогательными кадрами. Он исполнил танго с семилетней наследницей Лизой.

Танец в домашней обстановке юморист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. В ролике девочка и Максиму Галкин здорово выступают в паре. Фолловеров звезды движения шоумена с Лизой привели в восторг. "Просто супер!", "Умиление", "Вам повезло с партнершей. Чудо-танец", "Максим, вы прекрасный друг, папа, муж", – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Максим Галкин часто размещает фото и видео с Лизой и сыном Гарри в соцсети. Артист уделяет детям довольно много времени, чем восхищаются поклонники звездной семьи.