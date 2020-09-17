На месте признания в измене Тарзан опубликовал видео с толстой киской

Публикацию стриптизер сделал в своем инстаграм-аккаунте – там же ранее он признался в измене своей жене, певице Наташе Королевой. На кадрах видна сытая, толстая, рыжая кошка, которая лениво развалилась возле дома. "Но, слава Богу, есть друзья, и у друзей есть лапы...", – высказался Сергей Глушко.
А вот подписчикам артист такой возможности не предоставил. После того, как на него обрушилась волна негатива за адюльтер, Тарзан закрыл комментарии.
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