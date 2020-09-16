История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

"Я изменил своей жене", – заявил Тарзан в публичном видообращении. Слухи о том, что Наташу Королеву предал любимый муж, появились несколько дней назад. Однако никто не предполагал, что история зайдет так далеко.

Все началось примерно неделю назад. Артистка обратилась в полицию с заявлением, в котором говорилось, что из дома в ее отсутствие вынесли украшения и крупную сумму денег. Причем в момент кражи Тарзан был в особняке. Позднее стриптизер признался, что к нему в гости заходили две девушки.

Естественно, артиста тут же уличили в измене, а через пару дней выяснилось, что подружка, приезжавшая к звезде, беременна! И отцом ребенка является якобы Тарзан. Актриса Анастасия Шульженко заявила, что Наташа Королева написала на нее заявление, чтобы устранить соперницу.

Да уж, страсти разгорелись нешуточные. В итоге затравленный стриптизер решил прервать молчание и рассказать, как все было на самом деле. По его словам, с девушкой он познакомился на своем шоу, а затем она его чем-то опоила и использовала.

Пока неясно, простит ли Наташа Королева неверного мужа, она еще никак не отреагировала на громкое заявление Тарзана. Издание "Дни.ру" решило вспомнить яркую историю любви певицы и стриптизера.

Знакомство

Ожидаемо, но Наташа Королева и Тарзан познакомились в стриптиз-клубе. Тогда в жизни артистки был непростой период – она не так давно рассталась с Игорем Николаевым и много работала. Выступление накаченного красавца так понравилось певице, что она позвала его в свой коллектив на подтанцовку. Спустя некоторое время девушка решила пригласить нового знакомого в гости, и в первую же ночь Королева забеременела.

Рождение сына и свадьба

В феврале 2002 года у Наташи Королевой и Тарзана появился наследник – Архип. Мальчика назвали в честь деда певицы. За время, пока певица вынашивала ребенка, пара очень сблизилась. Ребята поняли, что созданы друг для друга и решили пожениться. Артистка всегда мечтала о пышной свадьбе, и Тарзан сделал все для любимой: было и белое платье, и гости, и красивый торт.

Никто не верил в их союз

Поклонники не верили, что брак Наташи Королевой и Тарзана продержится хотя бы пару лет. Женщины всегда проявляли повышенное внимание к накаченному красавцу, однако это певицу никогда не смущала. В интервью артистка признавалась, что выбрала правильную позицию: относилась к обожательницам мужа с юмором, а на слухи отвечала смехом.

17 лет вместе

Несмотря на злые языки, Наташа Королева и Тарзан вместе уже почти 20 лет. В августе этого года ребята отметили 17-ю годовщину свадьбы. Все эти годы стриптизер не давал поводов усомниться в своей верности. Артист говорил, что ему могут нравиться многие женщины, однако любит он одну единственную. Впрочем, на страже семейного счастья стаяла и свекровь Королевой – она сразу заняла позицию невестки и ругала сына за поздние возвращения домой.

Скандал и признание в измене

Увы, в очередной раз Тарзан не устоял и лег в постель с другой женщиной, пока его собственная была на гастролях. Около недели Наташа Королева делала вид, что все хорошо, и слухи об измене всего лишь провокации ушлых журналистов. Артистка собиралась даже подавать в суд на клеветников, но стриптизер во всем сознался. Заявил, что действительно переспал с другой девушкой. Как теперь сложится судьба звездной семьи, неизвестно. "Отвечать за это я буду перед Богом и своей женой", – отметил артист.