"Что за дырка в попе?": полуголый Тарзан вызвал оторопь (видео)

Тарзан опубликовал в соцсети очередной откровенный снимок в стрингах, передает Пятый канал. Однако он не смог "возбудить" толпу. Напротив, мужа Наташи Королевой резко раскритиковали. "Тьфу, я думала у мужиков целлюлита не бывает", "Ну, уже стареющая кожа, пора надеть что-то", "Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Сережа, что за дырка в попе?", – оставили комментарии подписчики Сергея Глушко в "Инстаграм".
Однако некоторым откровенное фото артиста пришлось по вкусу. Поклонницы стриптизера отметили, что он в прекрасной форме.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь