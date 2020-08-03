Максим Галкин показал свое богатое хозяйство (видео)

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В свободное время Максим Галкин любит заниматься садоводством. Этим летом у артиста была возможность тщательнее следить за хозяйством, потому что он временно остался без работы. Поскольку настал сезон сбора урожая, супруг Аллы Пугачевой по традиции хвалится выращенными овощами.
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На прошлой неделе Максим Галкин показал часть своего урожая. Артист похвастался кабачками и болгарскими перцами. Позже он с гордостью продемонстрировал приготовленные из овощей оладьи.

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Максим Александрович Галкин Юморист

Теперь же поспели огурцы. Галкин вместе со своим сыном Гарри наведался в теплицу. Мальчик восторженно рассматривал урожай и выбирал, какой овощ ему попробовать. Максим хотел сорвать для наследника большой огурец, но Гарри настоял на маленьком.

Поклонники пришли в восторг от хозяйства Галкина. Некоторые выразили любопытство, поинтересовавшись, выращивает ли семейство овощи на продажу. Максим оставил этот вопрос без ответа. "Как хорошо, что дети все это видят и учатся понимать природу", – отметила подписчица.

Напомним, недавно супруга Максима Галкина Алла Пугачева зажгла на танцполе. Народная артистка удивила своим внешним видом. Эти кадры ранее публиковали "Дни.ру".

Автор: 3 августа 2020, 16:03 Источник: Instagram
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