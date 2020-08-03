Максим Галкин показал свое богатое хозяйство (видео)

В свободное время Максим Галкин любит заниматься садоводством. Этим летом у артиста была возможность тщательнее следить за хозяйством, потому что он временно остался без работы. Поскольку настал сезон сбора урожая, супруг Аллы Пугачевой по традиции хвалится выращенными овощами.

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