Максим Галкин показал свое богатое хозяйство (видео)

На прошлой неделе Максим Галкин показал часть своего урожая. Артист похвастался кабачками и болгарскими перцами. Позже он с гордостью продемонстрировал приготовленные из овощей оладьи.
Теперь же поспели огурцы. Галкин вместе со своим сыном Гарри наведался в теплицу. Мальчик восторженно рассматривал урожай и выбирал, какой овощ ему попробовать. Максим хотел сорвать для наследника большой огурец, но Гарри настоял на маленьком.
Поклонники пришли в восторг от хозяйства Галкина. Некоторые выразили любопытство, поинтересовавшись, выращивает ли семейство овощи на продажу. Максим оставил этот вопрос без ответа. "Как хорошо, что дети все это видят и учатся понимать природу", – отметила подписчица.
Напомним, недавно супруга Максима Галкина Алла Пугачева зажгла на танцполе. Народная артистка удивила своим внешним видом. Эти кадры ранее публиковали "Дни.ру".
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