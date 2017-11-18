Как проходило второе венчание Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин 18 ноября обвенчались в одном из подмосковных храмов. Для церемонии Примадонна выбрала нежно-розовое платье и фату в тон наряду. Галкин надел классический костюм. Шафером был Игорь Николаев. Также на церемонии присутствовали Александр Буйнов, Юлия Проскурякова, Кристина Орбакайте, а также дети Примадонны и юмориста – Лиза и Гарри.