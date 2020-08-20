"Давай, рубай!": казак прошелся саблей по огурцу Зеленского (видео)

Во время теста на храбрость Владимиру Зеленскому положили на ладонь огурец. Главе государства надо было держать руку вытянутой, пока овощ не разрубят саблей. "Давай, рубай!" – подбодрили товарища казаки.
На кадрах видно, как после нескольких замахов казак наносит удар, а огурец распадается на две половинки. Рука украинского лидера осталась невредимой.
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