Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Вторник 23 апреля
Лента новостей
05:02
Сексуальный Зеленский возбудил украинцев
03:01
Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым
01:02
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
23:05
"Меня просто трясло": больная Пугачева покрылась потом
22:00
Кот в мешке: чего России ждать от Зеленского
21:51
"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
21:11
Пугачевой дали шанс стать первой леди
20:39
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
19:56
Могилу Осина цинично осквернили вандалы
19:28
"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"
18:43
Пынзарь из "Дома-2" решилась на пластическую операцию
18:04
Николаев появился на публике после сотрясения мозга
17:30
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
17:06
Сделано заявление о подрыве Крымского моста
16:50
Ямальские школьники нашли 220 тысяч рублей в сугробе
16:40
"Шлем лучи добра": россияне поздравляют Дмитрия Быкова с облегчением
16:33
Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
16:32
В Нижегородской области сгорели 17 частных домов
16:22
Какое кощунство!: Прощание с Цывиной обернулось скандалом
16:14
Знаменитый тренер скончался в возрасте 83 лет
16:12
Взбешенный Михалков подал в суд на охамевших рекламщиков
16:00
Володин: Выборы на Украине показали провал политики Порошенко
15:52
На севере Москвы устроили стрельбу
15:32
"Уже почти голая!" – Глюк’oZу разнесли за смелое фото
14:50
Андреева сорвала съемку неожиданной выходкой
14:47
Добил стресс: дочь Осина экстренно госпитализирована
14:32
57-летний Бекмамбетов показал молодую жену
14:22
Анна Большова спрятала живот за широким платьем
14:11
Галкин рассказал о самом важном после победы Зеленского
14:05
Акция "Герои малой родины" может стать всероссийской
14:05
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
13:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 апреля 2019 года
13:36
"Кому нужна больная жена?": муж поставил ультиматум Лолите Милявской
13:32
Киркоров предпочел молодуху наотмечавшейся Пугачевой
13:28
"Страшно": всплыли опасения любимой женщины Зеленского
13:14
26-летняя чемпионка России найдена мертвой в Москве
13:00
Украинцы ликованием встретили приговор Порошенко
12:45
В честь важной даты Фриске обнародовала раритетные семейные фото
12:43
Под Москвой нашли необычного дикого зверя
12:43
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
12:27
В Мурманской области водитель снегохода провалился под лед
12:22
Успенская прервала молчание после сообщения о госпитализации
12:03
В Приморском крае произошло мощное землетрясение
12:01
Издевательства над Волочковой: как готовился юбилейный концерт Пугачевой
11:55
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
11:42
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб человек
11:37
Вскрылась интимная связь Кравец с женой Зеленского
11:35
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
11:33
Под Челябинском пьяный сотрудник ГИБДД устроил аварию
11:26
В Москве украли картину Левитана за 2 миллиона рублей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отдых на яхте стал дешевле каникул в отеле
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Гороскоп на неделю
Официанты трясли деньги с гостей вечера памяти Евгения Осина
Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 23, 2019
просмотры: 123

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

Во втором туре выборов президента Украины подавляющее число избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. Секрет головокружительного успеха актера комического жанра пытаются выяснить многочисленные эксперты. Кто-то намекает на широкую поддержку влиятельного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, другие видят разгадку в усталости простого народа от одних и тех же лиц в политике, а третьи уверены в положительном эффекте личной харизмы молодого кандидата. Что и говорить, некоторые пользовательницы Сети на Украине не скрывали своих восторгов от победы Владимира Зеленского, в первую очередь восхищаясь его сексуальностью.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Анна Большова спрятала живот за широким платьем

Актриса редко посещает мероприятия

567

Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом

Первая леди успешна как в бизнесе, так и в сценариях на будущее

567

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру

Девушку называют самой желанной из обитательниц Instagram

567
567
567

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

В марте она завоевала бронзу на чемпионате мира

567

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

Актриса предстала в неожиданном образе

567

"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Один из символов Франции охватил страшный пожар

567

Лазарев выбрал самую красивую девушку России

Финал конкурса прошел в минувшую субботу

567

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

Примадонна отмечает 70-летие

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах

Певица в хороших отношениях с новым украинским лидером
Шоу-бизнес

"Обещал жениться": родившая любовница требует три миллиона от звезды "Кадетства"

Девушка требует признания актером отцовства

Политика

Украинцы ликованием встретили приговор Порошенко
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
"Мрази": Зеленскому припомнили высказывания о Донбассе
Лукашенко поплатился за дерзкий "наезд" на Зеленского

Шоу-бизнес

"Банан я съел, Володю не опустил": Пригожина разнесли за выбор "Глубокой глотки"
Пугачевой дали шанс стать первой леди
"Хотите опробовать матрас?" – Чехова вспомнила о связи с Зеленским
Могилу Осина цинично осквернили вандалы

Проишествия

Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке
Страшный кадр из взорванной церкви на Шри-Ланке
Подробности жутких взрывов на Шри-Ланке
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Откровенное интервью бывшей жены актера
Шоу-бизнес

Андреева сорвала съемку неожиданной выходкой

Группа долго не могла совладать с эмоциями
Шоу-бизнес

"Кому нужна больная жена?": муж поставил ультиматум Лолите Милявской

У артистки возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес

Могилу Осина цинично осквернили вандалы

В Сети появились шокирующие кадры

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

Фоторепортажи

Анна Большова спрятала живот за широким платьем
Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Спорт

Загитова шокировала неожиданной выходкой на льду
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Сделано заявление о подрыве Крымского моста
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru