Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

Во втором туре выборов президента Украины подавляющее число избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. Секрет головокружительного успеха актера комического жанра пытаются выяснить многочисленные эксперты. Кто-то намекает на широкую поддержку влиятельного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, другие видят разгадку в усталости простого народа от одних и тех же лиц в политике, а третьи уверены в положительном эффекте личной харизмы молодого кандидата. Что и говорить, некоторые пользовательницы Сети на Украине не скрывали своих восторгов от победы Владимира Зеленского, в первую очередь восхищаясь его сексуальностью.