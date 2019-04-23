Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

Во втором туре выборов президента Украины подавляющее число избирателей проголосовали за Владимира Зеленского. Секрет головокружительного успеха актера комического жанра пытаются выяснить многочисленные эксперты. Кто-то намекает на широкую поддержку влиятельного украинского предпринимателя Игоря Коломойского, другие видят разгадку в усталости простого народа от одних и тех же лиц в политике, а третьи уверены в положительном эффекте личной харизмы молодого кандидата. Что и говорить, некоторые пользовательницы Сети на Украине не скрывали своих восторгов от победы Владимира Зеленского, в первую очередь восхищаясь его сексуальностью.
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