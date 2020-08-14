Волочкова задрала ногу и заставила критиков молчать

Анастасия Волочкова на своей странице в "Инстаграм" опубликовала завораживающий ролик. Однако восхититься растяжкой балерины вслух они не смогли.

Анастасия Волочкова известна своей выдающейся карьерой в Большом театре, невооразимой растяжкой и любовь к эпатажу. Благодаря последнему пункту публикации балерины в "Инстаграм" неизменно собирают тысячи комментариев самой разной направленности.

К сожалению, далеко не всегда пользователи Сети реализуют свою возможность оставить комментарий для того, чтобы восхититься танцовщицей. Некоторые из них систематически заходят лишь для того, чтобы написать Анастасии Волочковой какую-нибудь гадость.

Своим критикам балерина заткнула рот – попросту закрыла возможность для комментариев под очередным своим постом. А сказать там было о чем: Анастасия Волочкова записала на видео то, как задирает ногу в свободной юбке.