"А почему без шубы?": голая Волочкова прикрылась веником

К удивлению фанатов инстадива не показала в кадре фирменный шпагат. На фото обнаженная балерина стоит в деревянной бочке с инициалами "А.В.". Свои прелести звезда решила прикрыть дубовым веником.
Обычно Анастасия закрывает комментарии к постам в микроблоге, но в этот раз дала фолловерам возможность выразиться. Подписчики пошутили насчет шубы, которой нет на фото, поскольку Волочкова любит носить меховую одежду даже летом.
"Шубу отдала заплатку поставить ?", "Да,где шуба или меховой жилет?", " Даже странно и непривычно.... ни шпагата, ни белых унтиков, ни тебе шубы летом, носков не видать, и где собственно Джигурда? Не по традициям фоточка", – написали пользователи Сети.
Хейтеры оставили оскорбительные примечания в профиле балерины. Одни заметили обработку снимка в фоторедакторе, а другие раскритиковали имидж звезды.
"Как нестыдно старой рогаткой сверкать то", "Подмышки не шопятся", "Сколько можно эту гадость показывать", "Помогите это развидеть, тетушка ты себя сильно уменьшила, дюймовка фотожопная", "Бабушка эротику показала", – выразились комментаторы.
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