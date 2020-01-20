Волочкова на дне рождения похвалила эрекцию любимого мужчины

Королеве "Инстаграма", царице хайпа, императрице шпагатов Анастасии Волочковой исполнилось 44 года. Столичный бомонд с охапками белых роз и подарками устремился в ресторан на Новом Арбате, где балерина отмечала день рождения. Побывал там и корреспондент "Дни.ру".

О том, что именно в этом ресторане празднует рождение знаменитая русская балерина, можно было понять по дородным гостям южных республик с не менее массивными букетами роз. "Меня так любят, что если у меня есть какие-то сложности, я знаю, кому позвонить, чтобы найти зал для выступления, помочь с костюмами, – призналась Волочкова. – И многие из друзей сегодня со мной здесь".

А вот любимого мужчины в этот день в зале не было. "Он утром подарил мне 305 роз, – похвасталась Волочкова. – Но приехать в ресторан отказался – не любит публичности. Ждет меня дома, готовит праздничный стол, чтобы потом без посторонних поздравить меня".

Одной из первых Настю поздравила и дочь Ариша. "Она позвонила мне в 8 утра, перед школой, обещала заехать и поздравить лично в воскресенье, когда не будет занятий в школе и в конной секции, где она занимается".

По стопам мамы Ариша идти не хочет. "Я показал ей все возможности, открыла все дороги, но пока она хочет сосредоточиться на учебе", – пояснила Волочкова.

А ведь зря дочь отказывается от столь заманчивых горизонтов! Шикарные машины, яхты, курорты, поклонники, цветы – все было бы у ее ног.

Да и умение делать шпагат лишним никогда бы не было! "С годами мне дается он все легче, – призналась Волочкова. – Ведь я же постоянно совершенствуюсь, тренируюсь!"

На этой фразе официанты внесли в зал огромное блюдо с устрицами во льду. И Анастасия Волочкова, на правах хозяйки праздника, первой угостилась. А дальше к раковинам потянулись покрытые жесткими черными волосами мужские руки – уж они знают толк в устрицах!

Анастасия Волочкова была на разрыв. Одной рукой отвечала на SMS ("это Анита Цой пишет, а утром, когда я проснулась, было 205 неотвеченных"), а другой принимала подарки. Один оригинальнее другого! Продюсер Бари Алибасов, например, подарил шикарную вазу. "Я помню, как несколько лет назад он вручил мне блюдо, расписанное картинами и фразами из Камасутры, – рассмеялась Настя. – Вообще, Бари – один из немногих людей шоу-бизнеса, кому я доверяю, люблю, и на кого могу положиться. Он хороший друг!" "С хорошей эрекцией!" – добавил Алибасов. "С отличной эрекцией!" – хихикнула Настя.

Шепнула она по секрету, что пожелала себе в свой новый год: "Хочу выйти замуж. Чтобы была красивая дата, чтобы свадьбу потом все обсуждали, чтобы платья менять раз десять. А еще хочу выиграть суд у отца моей дочери, чтобы он вернул деньги". За это не грех и выпить.