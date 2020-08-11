Михаила Ефремова экстренно госпитализировали из зала суда (видео)

У Михаила Ефремова возникли проблемы со здоровьем. Артисту стало плохо еще в машине.



Сегодня, 11 августа, в суде намечено очередное слушание дела о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым. Артисту тало плохо а машине, на которой он приехал на заседание. Приставы с трудом достали звезду театра и кино из автомобиля и под руки завели в суд. В здании знаменитости стало хуже. Его пришлось экстренно госпитализировать.

Напомним, актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Знаменитости может грозить до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января следующего года.