Михаила Ефремова экстренно госпитализировали из зала суда (видео)

Сегодня, 11 августа, в суде намечено очередное слушание дела о смертельном ДТП, устроенном Михаилом Ефремовым. Артисту тало плохо а машине, на которой он приехал на заседание. Приставы с трудом достали звезду театра и кино из автомобиля и под руки завели в суд. В здании знаменитости стало хуже. Его пришлось экстренно госпитализировать.
Напомним, актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Знаменитости может грозить до 12 лет лишения свободы. Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января следующего года.
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