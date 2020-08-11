Тихановская лично объяснила бегство за границу после выборов (видео)

Светлана Тихановская записала видеообращение к белорусскому народу. Главная оппонентка избранного президента Александра Лукашенко поведала, что заставило ее покинуть республику.

Кандидат на высший пост государства призналась, что решение перебраться в Литву далось очень тяжело. В другую страну она уехала из-за детей, поскольку это самое главное, что есть в жизни.

По словам Светланы Тихановской, на отъезд не могли повлиять ни муж, ни штаб. Активистка думала, что эта кампания ее закалила, и она выдержит все. Тихановская с сожалением констатировала, что осталась "слабой женщиной, которой была изначально". Соотечественники соперницы Лукашенко в комментариях к ролику с этим не согласились, заявив, что верят в нее.