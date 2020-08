Куда и зачем сбежала из Белоруссии Тихановская

Светлана Тихановская не стала выходить на митинги, чтобы личным примером воодушевить соратников на борьбу за справедливость. У ее бегства в Литву может быть несколько причин.

Во-первых, таким образом кандидат сохраняет возможность для координации действий оппозиции, выступлений и общения с прессой, в том числе международной. Заниматься всем этим из-за решетки было бы просто невозможно, а в вероятности ареста Тихановской на фоне массовых протестов мало кто сомневается.

Злые языки могут выдвинуть и другую версию. Дескать, Тихановская не обладает необходимой инициативой для борьбы за власть и не готова рисковать свободой ради абстрактных ценностей. Иными словами, испугалась и сбежала в более безопасное место.

Есть и третий вариант, который придется по душе сторонникам Александра Лукашенко. Президент Белоруссии уже упоминал, что протесты против его очередного срока координируются из-за рубежа. Побег Тихановской в Литву может быть интерпретирован как поездка агента влияния к кураторам.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0