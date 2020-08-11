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"Пора разорвать этот порочный круг": Хилькевич сделала откровенное признание (видео)

Анна Хилькевич рассказала о жутком жоре во время диеты. Актриса призналась, что ей страшно хочется сладкого.
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Звезда "Универа" выложила в свой инстаграм-аккаунт забавный ролик. Сейчас она вынуждена себе в этом отказывать. В кадре Анна Хилькевич заходит в ванную. Внезапно из-за занавески появляется мужчина с большим кусочком вкусного торта и начинает скармливать его артистке. Через несколько минут борьбы знаменитость падает навзничь.

Анна Хилькевич с юмором описала данную ситуацию. По словам звезды, к ней на выходных заходил "углеводный убийца". "Было очень страшно. Но я справилась!" – цитирует актрису Пятый канал. "Пора разорвать этот порочный круг любви к сладкому после карантина!" – заявила Анна Хилькевич.

Автор: 11 августа 2020, 04:04 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

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