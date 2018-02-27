Спрятавшая живот Хилькевич взволновала Сеть

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Вадима Перельмана "Купи меня". Поддержать картину пришло множество знаменитостей: Светлана Ходченкова, Валентина Рубцова, Федор Бондарчук, Андрей гайдулян и многие другие. Однако особенно пользователи Сети, которые уже успели оценить фото с мероприятия, взволновались от актрисы Анны Хилькевич. Фанаты не остались равнодушными к свободному платью артистки. Некоторые поклонники предположили, что под не сковывающим фигуру нарядом скрывается округлившийся живот, и стали немедленно поздравлять актрису.
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