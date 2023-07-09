Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Анна Александровна Хилькевич

актриса
Анна Александровна Хилькевич

Анна Хилькевич прославилась по роли студентки Маши в ситкоме «Универ. Новая Общага». Актриса активно ведет социальные сети, участвует в телевизионных проектах, открыла семейный бизнес. Блондинка никогда не забывает о своей семье, посвящает все свободное время детям и мужу. 

Биография Анны Хилькевич

На экране актриса запомнилась, как недалекая студентка Маша, которая любит веселиться и устраивать шопинг. В реальности Хилькевич – начитанная и эрудированная личность, выпускница Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, дипломированный специалист.

Семья

Папа Александр Васильевич – подполковник в отставке, который после выхода на пенсию занялся бизнесом. Мама Татьяна Андреевна – профессиональная спортсменка, которая после рождения детей переквалифицировалась в домохозяйку. В семье воспитывалось трое детей, Анна была самой младшей.

Детство и юность

Когда девочке едва исполнилось пять лет, родители переехали жить в Москву. В столице Аня пошла в школу. Также занималась бальными танцами и хореографией, посещала вокально-танцевальную студию «Светофор» и музыкальную школу по классу фортепиано. После девятого класса мама перевела дочь в театральную школу при Щепкинском училище.

Закончив 11 классов, Анна Хилькевич с первой попытки поступила в Щукинское училище на курс В. Иванова. Вот только получить профильное образование и стать дипломированной артисткой не удалось. Еще в студенческие годы ей предложили сняться в двух проектах, а это уставом театрального училища запрещено. Пришлось выбирать – учеба или кино. Хилькевич сделала ставку в пользу последнего и не прогадала.

Однако без образования Анна не осталась. Вот только документы подала не в театральный вуз, а Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, выбрав специальность экономиста. Став магистром, вернулась в Щукинское училище и доучилась два года.

Карьера Анны Хилькевич

Актриса позиционирует себя, как всесторонне развитая личность. Анна не только снимается в кино и сериалах, но и пробует себя в других направлениях: открыла свой бизнес, работает диджеем в ночных клубах и не только.

Работа в кинематографе

Кинодебют состоялся в 2003 году, когда актриса бросила учебу и снялась в «Огнеборцах» и «Я замыслил побег». Далее ее фильмотека пополнялась новыми работами в кино и сериалах, полезными знакомствами. Например, в детективе «Адвакат» познакомилась с актером Андреем Соколовым, а мелодраме «Не пытайтесь понять женщину» разобщалась с Максимом Леонидовым. На съемках «Барвихи» подружилась с Равшаной Курковой.

После работы над ситкомом «Универ. Новая общага» актриса проснулась знаменитой. Ей начали предлагать увлекательные роли. Среди популярных проектов – «Елки», «Основная версия», «Остров везения», «Помню – не помню», «Максимальный удар» и другие.

Другие проекты

Актриса трижды посетила передачу «Где логика», засветилась в ток-шоу на Пятнице «Пятница с Региной», попытала счастье и проверила свои возможности на «Форте Баярд», снялась в фотосессии для «Плейбоя».

В 2017 году Хилькевич открыла свое агентство, запустила линию авторской одежды «Hilly», является коммерческим директором бренда. Регулярно появляется на светских мероприятиях и тусовках, оживленно рассказывает о дочерях.

Личная жизнь Анны Хилькевич

В жизни знаменитости было 2 официальных брака. С первым супругом Антоном Покрепой девушка прожила год, хотя еще перед свадьбой осознала, что чувства к нему остыли. Отступать было некуда, молодые люди в 2011 году ненадолго связали себя узами брака. В 2012 году развелись. Остались друзьями. Совместных детей не нажили.

С бизнесменом Артуром Волковым актриса познакомилась во время прогулки по парку Горького. Несколько месяцев она скрывала этот роман, но уже в ноябре 2013 года мужчина пришел на вечеринку в честь празднования дня рождения в качестве ее парня. В 2015 году они поженились, Хилькевич находилась в «интересном положении». В декабре 2015 года Анна родила дочь Арианну, в 2018 – Марию. 

Интересные факты

  • Актриса не ладила с Настасьей Самбурской, а словесные перепалки на съемках ситкома порой заканчивались скандалами с рукоприкладством.
  • Со своим первым супругом Антоном Покрепой познакомилась на съемках «Барвихи», где он работал менеджером.
  • Актрису подозревают в пластике груди, носа и губ, но сама она эти заявления в социальных сетях упорно опровергает.  
  • Хилькевич очень близка с коллегами по «Барвихе», а вот с актерским составом «Универ. Новая Общага» явно не ладит.

Роли актера

Помимо второплановых в ее фильмотеке встречаются и главные роли. Картины «Замыслил я побег» и «Огнеборцы» 2003 года премьеры стали хорошим стартом в творчестве.

Фильмы

Самые популярные проекты:

  • «Барвиха» - Вика Полякова;
  • «Елки – 2, 3, 5» - внучка бабы Мани;
  • «Остров везения» - Юлия;
  • «Что творят мужчины» - Татьяна;
  • «Zомбоящик» - Мальвина;
  • «Звоните ДиКаприо!» - Аня.

Сериалы

  • Работа в сериалах ограничивается ситкомом «Универ. Новая общага» и ролью студентки Марии Беловой.

Анна Хилькевич сегодня

Сегодня актриса развивается во всех творческих направлениях. Она снимается в кино и рекламных роликах, регулярно появляется на телевидении, активна в социальных сетях, ведет свой блог, путешествует.

Как сама рассказывает, у после рождения второй дочери у них с мужем были сложные отношения, но сегодня они наладились. Так что Анна Хилькевич счастлива в браке, воспитывает двух дочек. 

"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта

"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта
Пока одни знаменитости хвастаются кольцами с бриллиантами и предложениями руки и сердца на стадионах, другие вынуждены ловить по дому насекомых и получать обидные намеки на лишний вес. Международный женский день в мире шоу-бизнеса — это не всегда парад роскоши и безупречного вкуса.

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы

Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы
Актриса Анна Хилькевич, известная российским зрителям по роли в популярном сериале "Универ", открыто поделилась своими переживаниями. Она рассказала о том, что сейчас проходит через непростой период, который сама называет женским вариантом кризиса среднего возраста.

Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом

Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом
Анна Хилькевич поделилась печальной новостью о том, что упустила роль своей мечты. Знаменитость рассказала о том, как опоздание на кастинг стало причиной того, что ее место заняла другая актриса.

С детьми Хилькевич во время долгожданного отпуска случилось ужасное

С детьми Хилькевич во время долгожданного отпуска случилось ужасное
Анна Хилькевич поделилась своими впечатлениями об отпуске в Эмиратах. Отдых, как призналась актриса, оказался далеко не таким расслабляющим, как она ожидала. Вместе с мужем Артуром Мартиросяном и тремя дочками звезда отправилась в Абу-Даби, надеясь на долгожданный отдых после рождения младшей дочери Оливии.

Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников

Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников
Анна Хилькевич растит троих детей. Анна Хилькевич никак не может подобрать няню для своей младшей дочери Оливии.

Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи

Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи
Актриса Анна Хилькевич снова пожаловалась на своих дочерей. В сентябре 2024-го Анна Хилькевич родила третью дочь, которую назвали Оливией.

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери
В сентябре Анна Хилькевич родила дочь Оливию. Анна Хилькевич, став матерью в третий раз в сентябре, посвятила все свое время заботе о новорожденной дочери.

Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве

Родившая третьего ребенка Хилькевич откровенно рассказала о многодетном материнстве
Анна Хилькевич недавно стала мамой в третий раз. Теперь жизнь звезды сериала "Универ" наполнилась новыми эмоциями и впечатлениями. У Анны родилась дочь Оливия, и сейчас она полностью сосредоточена на уходе за новорожденной.

Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери

Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери
Анна Хилькевич наслаждается материнством. Актриса Анна Хилькевич недавно стала многодетной мамой.

Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство

Родившая Хилькевич испытывает жуткий страх: Скорее переходите, чтобы увидеть это уродство
Неделю назад 37-летняя Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. Актриса подарила своему супругу Артуру Волкову еще одну очаровательную дочь. Артистка, известная по роли в популярном сериале "Универ", наконец-то раскрыла тайну имени своей новорожденной.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения