Анна Александровна Хилькевич актриса

Анна Хилькевич прославилась по роли студентки Маши в ситкоме «Универ. Новая Общага». Актриса активно ведет социальные сети, участвует в телевизионных проектах, открыла семейный бизнес. Блондинка никогда не забывает о своей семье, посвящает все свободное время детям и мужу.

Биография Анны Хилькевич

На экране актриса запомнилась, как недалекая студентка Маша, которая любит веселиться и устраивать шопинг. В реальности Хилькевич – начитанная и эрудированная личность, выпускница Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, дипломированный специалист.

Семья

Папа Александр Васильевич – подполковник в отставке, который после выхода на пенсию занялся бизнесом. Мама Татьяна Андреевна – профессиональная спортсменка, которая после рождения детей переквалифицировалась в домохозяйку. В семье воспитывалось трое детей, Анна была самой младшей.

Детство и юность

Когда девочке едва исполнилось пять лет, родители переехали жить в Москву. В столице Аня пошла в школу. Также занималась бальными танцами и хореографией, посещала вокально-танцевальную студию «Светофор» и музыкальную школу по классу фортепиано. После девятого класса мама перевела дочь в театральную школу при Щепкинском училище.

Закончив 11 классов, Анна Хилькевич с первой попытки поступила в Щукинское училище на курс В. Иванова. Вот только получить профильное образование и стать дипломированной артисткой не удалось. Еще в студенческие годы ей предложили сняться в двух проектах, а это уставом театрального училища запрещено. Пришлось выбирать – учеба или кино. Хилькевич сделала ставку в пользу последнего и не прогадала.

Однако без образования Анна не осталась. Вот только документы подала не в театральный вуз, а Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, выбрав специальность экономиста. Став магистром, вернулась в Щукинское училище и доучилась два года.

Карьера Анны Хилькевич

Актриса позиционирует себя, как всесторонне развитая личность. Анна не только снимается в кино и сериалах, но и пробует себя в других направлениях: открыла свой бизнес, работает диджеем в ночных клубах и не только.

Работа в кинематографе

Кинодебют состоялся в 2003 году, когда актриса бросила учебу и снялась в «Огнеборцах» и «Я замыслил побег». Далее ее фильмотека пополнялась новыми работами в кино и сериалах, полезными знакомствами. Например, в детективе «Адвакат» познакомилась с актером Андреем Соколовым, а мелодраме «Не пытайтесь понять женщину» разобщалась с Максимом Леонидовым. На съемках «Барвихи» подружилась с Равшаной Курковой.

После работы над ситкомом «Универ. Новая общага» актриса проснулась знаменитой. Ей начали предлагать увлекательные роли. Среди популярных проектов – «Елки», «Основная версия», «Остров везения», «Помню – не помню», «Максимальный удар» и другие.

Другие проекты

Актриса трижды посетила передачу «Где логика», засветилась в ток-шоу на Пятнице «Пятница с Региной», попытала счастье и проверила свои возможности на «Форте Баярд», снялась в фотосессии для «Плейбоя».

В 2017 году Хилькевич открыла свое агентство, запустила линию авторской одежды «Hilly», является коммерческим директором бренда. Регулярно появляется на светских мероприятиях и тусовках, оживленно рассказывает о дочерях.

Личная жизнь Анны Хилькевич

В жизни знаменитости было 2 официальных брака. С первым супругом Антоном Покрепой девушка прожила год, хотя еще перед свадьбой осознала, что чувства к нему остыли. Отступать было некуда, молодые люди в 2011 году ненадолго связали себя узами брака. В 2012 году развелись. Остались друзьями. Совместных детей не нажили.

С бизнесменом Артуром Волковым актриса познакомилась во время прогулки по парку Горького. Несколько месяцев она скрывала этот роман, но уже в ноябре 2013 года мужчина пришел на вечеринку в честь празднования дня рождения в качестве ее парня. В 2015 году они поженились, Хилькевич находилась в «интересном положении». В декабре 2015 года Анна родила дочь Арианну, в 2018 – Марию.

Интересные факты

Актриса не ладила с Настасьей Самбурской, а словесные перепалки на съемках ситкома порой заканчивались скандалами с рукоприкладством.

Со своим первым супругом Антоном Покрепой познакомилась на съемках «Барвихи», где он работал менеджером.

Актрису подозревают в пластике груди, носа и губ, но сама она эти заявления в социальных сетях упорно опровергает.

Хилькевич очень близка с коллегами по «Барвихе», а вот с актерским составом «Универ. Новая Общага» явно не ладит.

Роли актера

Помимо второплановых в ее фильмотеке встречаются и главные роли. Картины «Замыслил я побег» и «Огнеборцы» 2003 года премьеры стали хорошим стартом в творчестве.

Фильмы

Самые популярные проекты:

«Барвиха» - Вика Полякова;

«Елки – 2, 3, 5» - внучка бабы Мани;

«Остров везения» - Юлия;

«Что творят мужчины» - Татьяна;

«Zомбоящик» - Мальвина;

«Звоните ДиКаприо!» - Аня.

Сериалы

Работа в сериалах ограничивается ситкомом «Универ. Новая общага» и ролью студентки Марии Беловой.

Анна Хилькевич сегодня

Сегодня актриса развивается во всех творческих направлениях. Она снимается в кино и рекламных роликах, регулярно появляется на телевидении, активна в социальных сетях, ведет свой блог, путешествует.

Как сама рассказывает, у после рождения второй дочери у них с мужем были сложные отношения, но сегодня они наладились. Так что Анна Хилькевич счастлива в браке, воспитывает двух дочек.