Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"

Анна Семенович держит подписчиков в курсе всех событий, которые с ней происходят. Например, недавно она сделала целый комплекс оздоровительных процедур.

На днях Анна Семенович, которая не переносила бани и сауны, призналась, что наконец-то испытала оргазм от парилки. Теперь же артистка похвасталась расслабляющим массажем, который получила в одном из столичных салонов.

Артистка сняла себя на видео, лежа на столе. Семенович была прикрыта полотенцем. Судя по надписи, которую оставила певица, массажист мял знаменитости ягодицы. "Попа будет орех, я надеюсь", – посмеялась она.

После массажа Анна собралась идти в душ. Но перед этим снова записала видео. Только перед зеркалом. Артистка отметила, что очень хочет помыться, ведь в тот день у нее дома не было воды. "Не умывшись, я плохо себя чувствую", – покривлялась Семенович.

Напомним, недавно Анна Семенович в очередной раз пошутила над своей пышной грудью. Она рассказала, что испытывает некоторые проблемы с одеждой.