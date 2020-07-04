Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"

На днях Анна Семенович, которая не переносила бани и сауны, призналась, что наконец-то испытала оргазм от парилки. Теперь же артистка похвасталась расслабляющим массажем, который получила в одном из столичных салонов.
Артистка сняла себя на видео, лежа на столе. Семенович была прикрыта полотенцем. Судя по надписи, которую оставила певица, массажист мял знаменитости ягодицы. "Попа будет орех, я надеюсь", – посмеялась она.
После массажа Анна собралась идти в душ. Но перед этим снова записала видео. Только перед зеркалом. Артистка отметила, что очень хочет помыться, ведь в тот день у нее дома не было воды. "Не умывшись, я плохо себя чувствую", – покривлялась Семенович.
Напомним, недавно Анна Семенович в очередной раз пошутила над своей пышной грудью. Она рассказала, что испытывает некоторые проблемы с одеждой.
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