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Семенович показала интимное видео из массажного салона: "Попа будет, как орех"

Анна Семенович держит подписчиков в курсе всех событий, которые с ней происходят. Например, недавно она сделала целый комплекс оздоровительных процедур.
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На днях Анна Семенович, которая не переносила бани и сауны, призналась, что наконец-то испытала оргазм от парилки. Теперь же артистка похвасталась расслабляющим массажем, который получила в одном из столичных салонов.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Артистка сняла себя на видео, лежа на столе. Семенович была прикрыта полотенцем. Судя по надписи, которую оставила певица, массажист мял знаменитости ягодицы. "Попа будет орех, я надеюсь", – посмеялась она.

После массажа Анна собралась идти в душ. Но перед этим снова записала видео. Только перед зеркалом. Артистка отметила, что очень хочет помыться, ведь в тот день у нее дома не было воды. "Не умывшись, я плохо себя чувствую", – покривлялась Семенович.

Напомним, недавно Анна Семенович в очередной раз пошутила над своей пышной грудью. Она рассказала, что испытывает некоторые проблемы с одеждой.

Автор: 4 июля 2020, 18:05 Источник: Instagram

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