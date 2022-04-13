Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

В три года Семенович начала заниматься фигурным катанием. Анну обучали прославленные тренеры, она выступала в паре с Максимом Качановым, Владимиром Федоровым (в 1995-1999 годах), Романом Костомаровым (в 1999-2000 годах) и Денисом Самохиным (в 2001 году). Травма мениска и операция заставили девушку забыть о фигурном катании.

Вернувшись в Россию из США, где она тренировалась, Семенович решила заняться музыкой и даже создала группу "Ангелы Чарли". Впрочем, коллектив не имел большого успеха, и артистка подалась на телевидение. Будучи ведущей, она брала интервью у группы "Блестящие" и вскоре стала ее участницей. Пела Семенович до 2007 года.

Анна снималась в фильмах и участвовала в юмористических передачах, была занята в проектах "Звезды на льду" и "Ледниковый период". С 2010 года вместе с Михаилом Плотниковым ведет кулинарное шоу "Барышня и кулинар".