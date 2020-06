"Горячая штучка": устроившая жаркие танцы Утяшева возбудила Семенович

Ляйсан Утяшева в своем "Инстаграм" опубликовала откровенное видео. Оно было приурочено к ее юбилею.



28 июня заслуженному мастеру спорта по художественной гимнастике, телеведущей и просто любящей маме и супруге Ляйсан Утяшевой исполнилось 35 лет. К такому событию она выпустила видео, где запечатлена в латексном купальнике. Ролик она назвала хулиганским.

В кадре Ляйсан танцует и позирует под песню WTF (Where They From). Заслуженный мастер спорта выглядит моложе своего возраста. Анна Семенович оценила пикантную запись: "Ну ты горячая штучка, будь счастлива!".



На странице в соцсетях Павел Воля опубликовал трехминутное видео, где прочитал стихи собственного сочинения под видеоряд с запоминающимися моментами с Ляйсан. Шоумен сказал, что в глазах любимой видит восемнадцатилетнюю девушку.

С этим заявлением согласилась телеведущая Елена Малышева в комментариях: "И это правда! Судьба Ляйсан сделана трудом. Ярким и радостным!". Павел Воля также украсил квартиру цветами и шариками с гелием, чем немало обрадовал свою жену.

В "Инстаграм" гимнастку поздравили многие ее коллеги и друзья. В их числе оказались Мигель, Игорь Чапурин, Елена Летучая и другие. Ляйсан Утяшева поблагодарила их за теплые слова:

"Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез. Столько трогательности и смысла! Я счастлива… И простите меня за хулиганское видео, вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка".