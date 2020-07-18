"Дорогой мой, любимый": Семенович пришла в восторг после долгой разлуки

"Дорогой мой, любимый, – обращаясь явно к микрофону у нее в руках произнесла Анна Семенович: Как я по тебе скучала". Долго сохранять интригу она не стала, и объяснила причину своих восторгов.
Оказалось, что певицы не выступала на сцене уже пять месяцев. Виной всему, судя по всему – введенные из-за коронавируса ограничения. Однако теперь этой преграды нет, поэтому Анна Семенович вместе со своей командой готовится захватить своей энергией благодарную публику.
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