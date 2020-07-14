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Шоу-бизнес
Семенович пострадала на море из-за тонущей подруги

Семенович пострадала на море из-за тонущей подруги

Анна Семенович. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Семенович рассказала, что чуть не умерла. Инцидент произошел, когда она была на спортивных сборах.
прочитано 291 раз

С детства Анна Семенович занималась фигурным катанием. Когда ей было 13 лет, она отправилась на сборы к морю. Там с ней произошел случай, который мог привести к трагедии.

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Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Историей певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте. "Мы много тренировались, но днем у нас было три часа свободного времени, и конечно, мы проводили его на пляже", – вспомнила звезда. У нее была соседка по номеру, которая плохо плавала.

Девочке хотелось играть с подругами на отмели, до которой нужно было плыть метров сто. Но она боялась и одна грустила на берегу, тогда как остальные играли в мяч, салочки и просто весело проводили время.

Однажды Анна Семенович предложила приятельнице поплыть вместе на отмель, пообещав спасти ее, если та начнет тонуть. Девочки поплыли, но у подруги Анны внезапно началась паника, и она начала хватать ее за плечи. Будущая артистка едва не утонула сама.

"Вдруг, уже когда мне показалось, что все – я больше не увижу солнце, во мне просыпаются неведомые до этого момента силы, я отталкиваюсь от дна и выпрыгиваю на поверхность", – рассказала исполнительница. Ей удалось оторваться от соседки, которая вцепилась в нее мертвой хваткой.

К счастью, на помощь юным спортсменкам вовремя подоспели взрослые. Они вытащили девочек на берег. Тогда Анна Семенович усвоила хороший жизненный урок.

"Даже когда ты на дне и тебе кажется, что все, шансов нет – оттолкнись от этого дна и начни жизнь с новой силой", – заключила экс-солистка "Блестящих".

Автор: 14 июля 2020, 18:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Из стройняшки в секс-бомбу: как изменилась Анна Семенович в 38 лет

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