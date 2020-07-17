Рыжий из "Иванушек" поразился толпам туристов в Сочи: Вот реально много

Солист коллектива записал обращение к россиянам. Судя по всему, он арендовал катер или яхту для роскошного отдыха на берегу Черного моря. "Спецрепортаж из города Сочи, который даже не как Монако, а круче Монако!" – с гордостью заявил певец.
По мнению Рыжего из "Иванушек", Черное море – самое чистое в мире. На курорте его устраивает практически все. Беспокоит только одно – толпы туристов, которые на радостях после карантина массово отправились в отпуск.
"Единственное что, вас реально много! Вот реально много отдыхающих. Все рванули в Сочи. Ну и я вместе с вами! Привет вам!" – отметил Андрей Григорьев-Апполонов.
Напомним, что Россия закрыла международное сообщение из-за пандемии коронавируса. Чиновники ведут переговоры по возобновлению полетов. Не исключено, что одной из первых стран, куда разрешат отправиться, станет Турция.
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