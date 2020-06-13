Григорьев-Апполонов потратил баснословную сумму ради дома рядом с дворцом Пугачевой

Речь идет о пентхаусе, расположенном недалеко от деревни Грязь, главной достопримечательностью которого является замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Андрей Григорьев-Апполонов-младший очень рад, что такие знаменитости станут его соседями.
Стоимость дома равна 37 миллионам рублей. Такую сумму артисту удалось накопить всего за несколько месяцев. Площадь жилого помещения – 400 квадратных метров. В доме есть гостиная, столовая, несколько спален, кабинет и зона СПА.
Григорьев-Апполонов не скрывает, что с покупкой ему помогли близкие люди. 15 миллионов рублей одолжил племянник, еще пять миллионов дала ему избранница Надин. Судя по публикациям в "Инстаграм" возлюбленные будут жить вместе. Интересно, что девушка по документом не является собственницей жилья.
Напомним, весной Андрей стал участником реалити-шоу "Дом-2". Молодой человек пришел на проект, чтобы найти свою любовь. Напомним, в 2015 году он женился на сестре рыжего из "Иванушек" Юлии Григорьевой-Апполоновой. Однако женщина скончалась через два года от приступа астмы.
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