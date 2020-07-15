СМИ: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение с 15 июля

В Минтрансе Турции заявили о достижении договоренностей с Россией по возобновлению авиасообщения. По данным RT, полеты можно будет осуществлять уже с 15 июля.
Ранее стало известно, что несколько зарубежных стран готовы принимать российских туристов. При этом должны быть соблюдены особые условия в связи с пандемией COVID-19.
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