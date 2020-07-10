"По тебе скучают бары": Агутин показал новый клип с Варум (видео)

На своем ютуб-канале Леонид Агутин выложил клип на новую песню "По тебе скучают бары". В съемках видео также приняла участие его жена – певица Анжелика Варум. Съемки проходили на загородном участке исполнителя во время карантина.
Помимо самого Леонида Агутина и его супруги в клипе снялось много артистов массовки. Певец не стал рассказывать, как именно проходила работа над клипом.
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