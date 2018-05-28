Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

  • Дата рождения: 16 июля 1968
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 172
  • Вес: 67
  • Жена/Муж: Анжелика Варум
  • Дети: Полина, Елизавета

Родился 16 июля 1968 года в Москве, в семье музыканта Николая Петровича и педагога Людмилы Леонидовны Агутиных (до замужества — Школьниковой). Отец — Николай Петрович Агутин (род. 15 апреля 1935) пел в ВИА «Голубые гитары», был лауреатом конкурса «Братиславская лира». Работал администратором в группах Стаса Намина, в группах «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры». В настоящее время — музыкальный критик.

Мать — Людмила Леонидовна Агутина (род. 20 июля 1940) — в молодости танцевала в танцевальном коллективе. Однажды в парке Горького познакомилась с певцом Николаем Агутиным, преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Российской Федерации, работала в школе № 791 в Москве.

В возрасте шести лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно с учебой в средней школе № 863 города Москвы, окончил московскую джазовую школу при Доме культуры «Москворечье» по классу фортепиано.

С 1986 года по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил МГИК по специальности «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений».

С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве «разогревающего» артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта—1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году — лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала—1993». В 2008 году получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области музыкального искусства.

Личная жизнь.

Первая жена (1988—1993)— Светлана Белых. Фактический брак (1994—1997) — Мария Воробьева, балерина. Познакомились в 1994 году в Париже. Дочь — Полина Леонидовна Воробьева (род. 12 марта 1996), жила с матерью и приемным отцом в Италии, затем ее семья переехала во Францию.

Вторая жена (с 18 июля 1997 года) — Анжелика Варум (род. 26 мая 1969), советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2011). Пара вместе с 1997 года. Брак супруги заключили 18 июля 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. Дочь — Елизавета Леонидовна Варум (род. 9 февраля 1999), с 2003 года живет в Майами

поделиться

Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана

Случился скандал

У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина

Журналист требует извинений

Агутин шокировал изменениями во внешности

Поклонники обсуждают облик певца

Варум смирилась с похождениями женолюба Агутина

Знаменитости вместе уже 23 года

Пронзительное послание Агутина довело народ до экстаза

Артист трогательно обратился к жене

"Быть таким, каким не хочется": Агутин пожаловался на тяжелое положение

Поклонники активно поддержали артиста

"Мы нищеброды": Агутин пожаловался на безденежье

Артист опечален

Дочь Агутина показала ухажера-иностранца после шокирующего признания

Бойфренд похож на звездного отца девушки

"Со мной что-то не так": дочь Агутина шокировала признанием в психическом отклонении

Девушка рассталась с парнем

Агутин получил тяжелый удар

Певец остался без важной номинации

загрузить ещё

Инстаграм

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+