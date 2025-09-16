Леонид Николаевич Агутин певец

Родился 16 июля 1968 года в Москве, в семье музыканта Николая Петровича и педагога Людмилы Леонидовны Агутиных (до замужества — Школьниковой). Отец — Николай Петрович Агутин (род. 15 апреля 1935) пел в ВИА «Голубые гитары», был лауреатом конкурса «Братиславская лира». Работал администратором в группах Стаса Намина, в группах «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры». В настоящее время — музыкальный критик.

Мать — Людмила Леонидовна Агутина (род. 20 июля 1940) — в молодости танцевала в танцевальном коллективе. Однажды в парке Горького познакомилась с певцом Николаем Агутиным, преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Российской Федерации, работала в школе № 791 в Москве.

В возрасте шести лет Леонид поступил в музыкальную школу. Затем, параллельно с учебой в средней школе № 863 города Москвы, окончил московскую джазовую школу при Доме культуры «Москворечье» по классу фортепиано.

С 1986 года по 1988 год служил в советских пограничных войсках на советско-финской границе. В 1992 году окончил МГИК по специальности «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений».

С 1989 года ездил по союзным республикам СССР с гастролями в составе известных российских коллективов в качестве «разогревающего» артиста. В 1992 году Леонид Агутин становится лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта—1992» с песней «Босоногий мальчик». В 1993 году — лауреатом Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Юрмала—1993». В 2008 году получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области музыкального искусства.

Личная жизнь.

Первая жена (1988—1993)— Светлана Белых. Фактический брак (1994—1997) — Мария Воробьева, балерина. Познакомились в 1994 году в Париже. Дочь — Полина Леонидовна Воробьева (род. 12 марта 1996), жила с матерью и приемным отцом в Италии, затем ее семья переехала во Францию.

Вторая жена (с 18 июля 1997 года) — Анжелика Варум (род. 26 мая 1969), советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2011). Пара вместе с 1997 года. Брак супруги заключили 18 июля 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. Дочь — Елизавета Леонидовна Варум (род. 9 февраля 1999), с 2003 года живет в Майами