Брежнева в прозрачном платье станцевала в новом клипе

Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье.
"Я хочу, что бы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках. Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.
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