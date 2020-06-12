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Брежнева в прозрачном платье станцевала в новом клипе

В Сети появился новый клип на песню Перы Брежневой и Дмитрия Монатика "ВЕЧЕРиНОЧКА". Оба исполнителя остались крайне довольны проделанной работой.
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Клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" снимался в Испании в интерьерах необычного особняка. Впрочем, внимание зрителей привлекли не сколько декорации, сколько персонажи клипа. И Вера Брежнева, которая предстала перед поклонниками в нескольких необычных нарядах, в том числе и в прозрачном платье.

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"Я хочу, что бы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала", – рассказала Вера Брежнева о клипе и своих впечатлениях о его съемках. Таким же мнением со своими поклонниками поделился и Дмитрий Монатик.

Автор: 12 июня 2020, 12:38 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

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