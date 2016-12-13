Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

  • Дата рождения: 3 февраля 1982
  • Место рождения: Днепродзержинск, Украина
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 171
  • Вес: 53
  • Размер груди: 2
  • Жена/Муж: Виталий Войченко, Михаил Киперман, Константин Меладзе
  • Дети: Соня, Сара

Впервые Вера выступила на одной сцене с "ВИА Грой" во время гастролей группы на Украине в июне 2002 года. Она вызвалась спеть вместе с коллективом песню "Попытка № 5". В ноябре Веру пригласили на кастинг на место уходящей Алены Винницкой, который она с успехом прошла. В январе 2003 года "ВИА Гра" предстала в новом составе: Надежда Грановская, Анна Седокова и Вера Брежнева. Последняя была участницей коллектива более четырех лет. В декабре 2007-го появилось официальное сообщение о том, что Вера навсегда покинула группу.

В 2008 году она попробовала себя в качестве ведущей, став лицом передачи "Магия десяти" на "Первом канале". Кинематограф тоже не остался не охваченным. Брежнева сыграла в картинах "Любовь в большом городе" и "Любовь в большом городе - 2", "Джунгли".

Певица открыла благотворительный фонд «Луч Веры» для помощи детям с онкогематологическим заболеванием крови. В 2014 году Брежнева стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы (программа ЮНЭЙДС).

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