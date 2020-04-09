"Талантище!": россияне в восторге от способностей сына Галкина (видео)

Шоумен опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте. На нем мальчик изображает близкого друга семьи, исполнителя Игоря Николаева. Прилепив усы и надев очки, Гарри спел фразу из композиции "Выпьем за любовь!".
Фолловеры восхитились способностям сына Максима Галкина. Они отметили, что у артиста подрастает достойная смена. "Талантище!" – написал один из них. К слову, сам Николаев тоже оценил пародию на него.
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