Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Александра Баршака "Пилигрим", главную роль в котором сыграла певица, патронесса благотворительного фонда "Федерация" Елена Север. Поддержать картину начинающей актрисы пришел весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Анна Седокова, Зара, Валентин Юдашкин с супругой Мариной и многие другие. Особое внимание СМИ привлекли к себе сияющий улыбкой Максим Галкин и его жена Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной дорожке в короткой кожаной черной юбке, модной объемной кепке, ботинках и гольфах. Пользователи Сети, увидев фото артистов, немедленно объявили, что Примадонна, которой в апреле исполнится 70 лет, выглядит нелепо.
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