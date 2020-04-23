Ласки слепой и глухой собаки с хозяином растрогали Сеть (видео)

Овчарка по кличке Плам – особенная собака. Дело в том, что она не слышит и не видит. Мужчине пришлось долго искать подход к питомцу. Хозяин очень переживал из-за того, что пес каждый раз сильно пугался, когда он его будил.
Методом проб и ошибок Манн научился делать это безболезненно для четвероногого друга. Он решил попробовать нежно дунуть на ее морду, и это сработало, сообщает сайт Bored Panda. Мужчина записал нежности с собакой на видео, что очень растрогало пользователей Сети. В ролике видно, что пес, заметив хозяина, ластится к нему.
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