Ласки слепой и глухой собаки с хозяином растрогали Сеть (видео)

Хозяин пса Эйден Майкл Манн показал трогательную сцену. Он научился будить своего питомца так, чтобы тот не пугался.



Овчарка по кличке Плам – особенная собака. Дело в том, что она не слышит и не видит. Мужчине пришлось долго искать подход к питомцу. Хозяин очень переживал из-за того, что пес каждый раз сильно пугался, когда он его будил.

Методом проб и ошибок Манн научился делать это безболезненно для четвероногого друга. Он решил попробовать нежно дунуть на ее морду, и это сработало, сообщает сайт Bored Panda. Мужчина записал нежности с собакой на видео, что очень растрогало пользователей Сети. В ролике видно, что пес, заметив хозяина, ластится к нему.